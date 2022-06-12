Бывшая сеть ресторанов «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно и точка»

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Российская сеть ресторанов «Макдоналдс», сменившая владельца, будет называться «Вкусно и точка», сообщает «Интерфакс».

Кирилл Кудрявев / AFP / Scanpix / LETA

12 июня под новым названием открываются 15 ресторанов в Москве и Московской области.

13 июня откроются еще 50 ресторанов, до конца июня — около 200, затем будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю, сообщил гендиректор сети Олег Пароев на церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади.

«Макдоналдс», как и многие другие иностранные компании, после вторжения России в Украину объявил о приостановке работы на российском рынке, но продолжил платить зарплату сотрудникам. В середине мая стало известно, что «Макдоналдс» решил уйти из России. Сеть ресторанов была продана предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

Соглашение о продаже бизнеса предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года. Бренд «Макдоналдс», по условиям сделки, новые владельцы использовать не могут.

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