В ДНР заявили об обстреле рынка в Донецке. Есть погибшие

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По меньшей мере три человека погибли в результате обстрела Майского рынка в Буденновском районе Донецка, заявили представители самопровозглашенной ДНР, пишет «Интерфакс». Власти Донецка сообщили о ранении 13 человек.

Представители ДНР ранее говорили, что среди погибших есть ребенок.

Власти ДНР обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины. После обстрела на территории рынка начался пожар.

В Донецке после обстрела начался пожар на рынке Meduza

В ДНР утверждают, что Донецк обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийского оружия калибра 155 миллиметров.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.

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