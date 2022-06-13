В ДНР заявили об обстреле рынка в Донецке. Есть погибшие
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По меньшей мере три человека погибли в результате обстрела Майского рынка в Буденновском районе Донецка, заявили представители самопровозглашенной ДНР, пишет «Интерфакс». Власти Донецка сообщили о ранении 13 человек.
Представители ДНР ранее говорили, что среди погибших есть ребенок.
Власти ДНР обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины. После обстрела на территории рынка начался пожар.
В ДНР утверждают, что Донецк обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийского оружия калибра 155 миллиметров.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.