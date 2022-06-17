Украина введет визовый режим для россиян

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что с 1 июля 2022 года страна введет визовый режим для граждан России. Об этом говорится в соцсетях украинского лидера.

Зеленский рассказал, что предложил правительству проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

По словам президента, согласно запланированному решению кабинета министров, с начала июля Украина введет визовый режим. В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что правительство уже приняло соответствующее решение.

«Безопасность сегодня находится в приоритете. На фоне полномасштабной войны, которую начала Россия, необходимо усиление режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины», — заявил Ермак.

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