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Радио «Коммерсант FM» сообщило о хакерской атаке. В трансляции эфира на сайте появились украинские и антивоенные песни

Источник: «Коммерсант FM»

Радиостанция «Коммерсант FM» сообщила, что подверглась хакерской атаке, которая коснулась, судя по всему, только трансляции эфира на сайте «Коммерсанта».

Судя по многочисленным свидетельствам, днем 8 июня там звучали песни на украинском языке и российские антивоенные песни. К моменту написания новости в эфире на сайте можно было услышать фрагмент песни «Нам не нужна война» группы «Ногу свело!»

«Вещание в интернете скоро будет налажено», — заявили на радиостанции. Эфир на ютьюбе и на частоте 93,6 FM затронут атакой не был.

Песня «Hey Hey Rise Up» Pink Floyd и Андрея Хлывнюка из группы «Бумбокс» в интернет-эфире «Коммерсант FM»
Гимн Украины в исполнении Александра Пономарева в интернет-эфире «Коммерсант FM»

После вторжения России в Украину сайты российских СМИ, государственных органов и других организаций подвергались хакерским атакам. Вместо главных страниц появлялись заглушки с антивоенными сообщениями.

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