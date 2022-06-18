Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Советник президента РФ Антон Кобяков сравнил хакерские атаки на информационные ресурсы Петербургского международного экономического форума с бомбежками Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

«Нас бомбили как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно. 140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали», — цитирует «Коммерсант» Кобякова, который являлся ответственным секретарем форума.

О хакерских атаках на ресурсы ПМЭФ сообщили 17 июня перед выступлением Владимира Путина на форуме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что заседание с участием Путина перенесено на час из-за «мощных DDoS-атак на системы аккредитации форума». В итоге президент начал свое выступление с задержкой в один час и 40 минут.

Что еще интересного произошло на ПМЭФ

Президент Казахстана: мы не признаем ДНР и ЛНР. Президент России: наши гарантии — армия и флот Путин и Токаев выступили на экономическом форуме в Петербурге. Вот что они сказали

Что еще интересного произошло на ПМЭФ

Президент Казахстана: мы не признаем ДНР и ЛНР. Президент России: наши гарантии — армия и флот Путин и Токаев выступили на экономическом форуме в Петербурге. Вот что они сказали

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь