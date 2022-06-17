Выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме перенесли на час. Причина — кибератака на системы аккредитации
Источник: РИА Новости
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Президент России Владимир Путин решил перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме на час из-за «мощных DDoS-атак на системы аккредитации ПМЭФ». Об этом РИА Новости сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пленарное заседание с участием Путина должно было начаться в 14:00 мск. Теперь, согласно сообщению Кремля, президент выступит в 15:00.
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