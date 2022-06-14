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Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня пройдет 25-й Петербургский международный экономический форум. Его объявленная тема - «Новый мир — новые возможности».

ПМЭФ — одно из главных ежегодных мероприятий с участием президента России, оно проходит под его патронатом с 2006 года. В форумах традиционно участвуют представители бизнеса со всего мира, высокопоставленные члены правительств и международных организаций. Но в 2022 году на фоне войны в Украине, конфронтации России с Западом и ухода множества международных компаний из РФ статус ПМЭФ меняется — как пишет Bloomberg, вместо престижного мероприятия он стал «радиоактивным».

В 2019 году организаторы отчитались о беспрецедентном участии 19 тысяч человек из 145 стран, среди гостей форума были генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель КНР Си Цзиньпин. В 2021-м на фоне антиковидных ограничений в Петербург приехали 13,5 тысячи человек из 141 страны. В 2022 году свое участие подтвердили, согласно данным организаторов, представители 115 «стран и территорий». Одним из гостей станет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев; по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на форум приедут и другие лидеры государств.

Среди посетителей будут представители , которые контролируют Афганистан с августа 2021 года, и министр правительства Мьянмы, где власть удерживают военные. Кроме того, в пленарном заседании, на котором будет выступать Владимир Путин, планируют принять участие главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Организаторы не скрывают, что некоторые участники форума просят не указывать на бейджах свои места работы. Как рассказал РБК топ-менеджер «крупной компании из продовольственного сектора», этот вопрос беспокоит российские фирмы, которые опасаются западных санкций из-за своего присутствия на форуме. Некоторые компании — видимо, по тем же причинам, — оплачивают свое участие в ПМЭФ не напрямую, а через посредников. В личном кабинете участника есть опция не указывать в публичных списках название компании и имена спикеров.

Представители стран Запада, несмотря на войну и антироссийские санкции, не бойкотируют форум полностью — как отмечает Bloomberg, на ПМЭФ зарегистрировались участники из Франции, Италии, Канады и США. Однако из-за отсутствия многих международных компаний и высокой стоимости участия (960 тысяч рублей на человека) форум, по словам собеседников Bloomberg, потерял в привлекательности с точки зрения бизнеса (на ПМЭФ заключают сделки — в 2021 году их было около 800). Для некоторых потенциальных участников, которые не хотели бы быть замеченными на форуме, но и не желают ссориться с властями РФ, хорошей отговоркой станут введенные из-за войны транспортные ограничения на поездки в Россию, заявил один из собеседников Bloomberg.

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Как следует из статьи Bloomberg, важной составляющей форума всегда была его неофициальная часть — в том числе вечеринки с участием российских и западных звезд. По крайней мере Сбербанк и «Открытие» в этом году отказались от их проведения, пишет РБК.

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на 17 июня. Оно будет, по утверждению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «чрезвычайно важным». Модератором заседания станет главный редактор RT Маргарита Симоньян. В рамках ПМЭФ Путин также намерен встретиться с представителями СМИ, в том числе с военными корреспондентами, причем большая часть встречи будет закрытой.

По крайней мере два руководителя из сферы бизнеса заявили Bloomberg, что планируют покинуть форум до начала этой сессии, чтобы не присутствовать на выступлении Путина.

В телеграмме участникам форума президент России признал, что встреча пройдет в «непростое для всего международного сообщества время». Он упомянул глобальную инфляцию, разрушение привычных логистических и производственных цепочек, резкий рост бедности и дефицит продовольствия. Причиной этих проблем Путин назвал «многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции».

Украина в программе форума упоминается лишь несколько раз. Одно из упоминаний — в описании мероприятия «Fake news в эпоху глобализации», на котором выступят представитель МИД Мария Захарова, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также пранкеры Вован и Лексус.

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