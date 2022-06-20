«Наша нива»: Беларусь перестала платить за российский газ из-за укрепления рубля

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Беларусь задерживает платежи за российский газ, поскольку укрепление курса российского рубля сделало цену выше, чем планировалось. Об этом со ссылкой на источники сообщило белорусское издание «Наша нива».

20 июня курс российского рубля к доллару составил 55 рублей впервые с 2015 года. Для Беларуси комфортный курс составляет 75–80 российских рублей за доллар, как было до начала войны в Украине, пишет «Наша нива».

«Минск не проводит платежи по текущему курсу: сделаешь один транш — и все остальные придется делать по условиям первого, такова политика „Газпрома“», — рассказал один из источников издания.

Минск «выжидает», пока российский рубль ослабеет или пока не удастся изменить формулу цены в газовой сделке с Москвой. «Пока торгуются», — сказал собеседник «Нашей нивы».

В свою очередь министерство энергетики Беларуси назвало информацию о задержке платежей за российский газ ложной.

Беларусь перешла в расчетах за газ на российские рубли после начала войны в Украине. Россия потребовала перевести расчеты в рубли и от других покупателей, но не все из них согласились. Болгария, Польша и Финляндия перестали получать газ из РФ, отказавшись платить за него в рублях.

Осенью 2021 года президент России Владимир Путин анонсировал, что цена на российский природный газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021-го и составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. На тот момент европейские страны платили РФ 650 долларов за тысячу кубометров.

После вторжения России в Украину и введения санкций против Москвы мировые цены на газ выросли.

В мае 2022 года, во время встречи с Путиным в Сочи, Александр Лукашенко отметил, что российский рубль «укрепляется бешеными темпами». «Чтобы мы тут не переборщили», — добавил он.

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