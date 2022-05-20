Россия прекратит поставки газа в Финляндию утром 21 мая. Хельсинки отказался оплачивать контракт в рублях

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

«Газпром» уведомил финляндскую компанию Gasum о прекращении поставок газа с 7 утра 21 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе Gasum.

Финляндия намерена восполнить нехватку газа через газопровод Balticconnector, идущий из Эстонии. В Gasum заверили, что продолжат поставлять газ клиентам в ближайшие месяцы.

Gasum отказалась переходить на оплату газа в рублях по требованию России и намерена оспорить это в арбитраже.

Газ, большую часть которого Финляндия импортирует из России, составляет лишь около пяти процентов энергопотребления страны, пишет Reuters.

Россия потребовала от «недружественных» стран платить в рублях по ранее заключенным контрактам с 1 апреля. Болгария и Польша уже отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны были прекращены.

Согласно заявлениям российского правительства, около половины компаний-импортеров российского газа уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях.

Читайте также

Польша и Болгария отказались покупать российский газ за рубли, а «Газпром» остановил поставки. Остальная Европа последует их примеру? И как Россия будет жить без этих доходов?

Читайте также

Польша и Болгария отказались покупать российский газ за рубли, а «Газпром» остановил поставки. Остальная Европа последует их примеру? И как Россия будет жить без этих доходов?

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь