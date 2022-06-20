Война Сто семнадцатый день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 19 июня можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

ВСУ утратили контроль над поселком Метелкино вблизи Северодонецка.

В Брянской области обстреляли поселок Суземка. МЧС планирует развернуть в приграничных с Украиной регионах систему «Безопасный город».

В школьную программу по новейшей истории России добавили тему о «признании ДНР и ЛНР».

Верховная рада Украины проголосовала за запрет российской музыки в украинских медиа и общественных пространствах.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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