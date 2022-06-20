Война Сто семнадцатый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 19 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- ВСУ утратили контроль над поселком Метелкино вблизи Северодонецка.
- В Брянской области обстреляли поселок Суземка. МЧС планирует развернуть в приграничных с Украиной регионах систему «Безопасный город».
- В школьную программу по новейшей истории России добавили тему о «признании ДНР и ЛНР».
- Верховная рада Украины проголосовала за запрет российской музыки в украинских медиа и общественных пространствах.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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«Героическая борьба народов Донбасса должна попасть на страницы учебников»
Глава Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что в учебники современной истории России необходимо включить сведения о «героической борьбе народов Донбасса».
«Своего рода смысловым ядром всей системы школьного исторического образования на сегодняшний день служит историко-культурный стандарт. В 2014 году в его текст вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Сегодня на страницы учебников должна попасть и героическая борьба народов Донбасса», — сказал Нарышкин на общем собрании Российского исторического общества.
По его словам, некоторые члены РИО задействованы в сборе свидетельств преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса.
«Считаю, что окончательная интеграция народных республик в наше единое историко-культурное пространство, равно как и сохранение памяти о текущих событиях в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине являются для Российского исторического общества приоритетами на обозримую перспективу», — цитирует Нарышкина «Интерфакс».
Ранее «Тайга.инфо» сообщила, что в школьную программу по новейшей истории России для девятиклассников на 2022 год уже включена тема «признания ДНР и ЛНР».
Товары, которые Литва запретила провозить транзитом между Калининградской областью и остальной Россией, будут доставляться водным путем. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского правительства, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.
«Литовские железные дороги» с 18 июня прекратили пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Евросоюза. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что под запрет попали строительные материалы, цемент, металлы и «целый ряд других грузов, важных и для строительства, и для производства».
«Яндекс Маркет» и Ozon занялись параллельным импортом
Как выяснил «Коммерсант», «Яндекс» создает отдельное подразделение для ввоза в Россию продукции в рамках параллельного импорта (позволяет без разрешения правообладателя ввозить товар, продажа которого началась в других странах мира.). На склады маркетплейса компании уже поступили первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов электроники и бытовой техники: посудомоечных машин, духовых шкафов, варочных панелей и видеокарт. Каких именно брендов, не уточняется.
В Ozon также заявили о планах самостоятельно заняться поставками по параллельному импорту, не исключив, что в будущем на площадке могут появиться и товары люксовых брендов.
Однако опрошенные издание эксперты предупреждают, что продукция ушедших из России брендов в итоге может подорожать до 50%, а восстановить ассортимент в прежнем виде все равно не удастся.
Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай, поставив в страну по итогам мая рекордные 8,42 миллиона тонн.
Как отмечает Reuters, эти данные свидетельствуют о том, что Россия способна найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей и пришлось снизить цены.
ВСУ утратили контроль над поселком Метелкино вблизи Северодонецка, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, российские войска усилили артиллерийские и авиационные обстрелы по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. Такая же ситуация в районах Тошковки и Устиновки, куда для планируемого прорыва стянуто большое количество техники. В настоящее время бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска, рассказал Гайдай.
О взятии поселка Метелкино под контроль российских военных в субботу заявлял Рамзан Кадыров, а в воскресенье — Минобороны РФ.
Минобороны Великобритании — о российской боевой авиации
- В выходные российские наземные и тактические воздушные операции по-прежнему были сосредоточены на центральном секторе Донбасса.
- По состоянию на сегодняшний день российские военно-воздушные силы действуют в Украине недостаточно эффективно. Неспособность последовательно применять боевую авиацию, вероятно, является одним из важнейших факторов очень ограниченного успеха российской кампании.
- Авиация не смогла добиться господства в воздухе и действовала осторожно, редко проникая глубоко в украинский тыл. Некоторые глубинные причины ее трудностей перекликаются с проблемами российских сухопутных войск.
- Долгие годы основная часть боевой подготовки российских ВВС, скорее всего, проводилась по жесткому сценарию и была рассчитана на то, чтобы произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не на поощрение инициативы среди летного состава.
- Несмотря на то, что Россия имеет на вооружении впечатляющий список относительно боевых самолетов, ВВС также почти наверняка не смогли развить институциональную культуру и навыки, необходимые пилотам для ведения современной воздушной кампании в западном стиле.
- Это привело к тому, что на сухопутные войска ложится большая, чем планировалось, доля усилий. Также России приходится активнее использовать современные крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, на исходе.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.
В школьную программу по новейшей истории России добавили «признание ДНР и ЛНР»
Как узнала «Тайга.инфо», эта тема уже внесена в примерную программу для девятиклассников на 2022 год, которую передали преподавателям. В целом курс не претерпел существенных изменений, отмечает издание — там есть и «воссоединение Крыма с Россией», и «общероссийское голосование по поправкам к Конституции».
Государственное агентство РИА Новости сообщило о применении в Украине новых высокоточных авиационных ракет «изделие 305».
Украинские силы ПВО отбили ракетную атаку по Одессе
Российская армия атаковала Одесскую область крылатыми ракетами типа «Оникс» из берегового ракетного комплекса в Крыму, сообщает оперативное командование «Юг».
«Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром — по самой Одессе. В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе», — рассказали военные.
Ежедневный отчет от американского Института изучения войны
«Радио Свобода» объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы вынуждены указывать это по требованию российских властей. Кстати, законы об «иностранных агентах» могут угрожать и лично вам.
Российское МЧС запросит 15 миллиардов рублей из федерального бюджета на разворачивание системы «Безопасный город» в приграничных с Украиной регионах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Систему намерены развернуть за полтора года в Краснодарском крае, Крыме, Воронежской и Белгородской областях. В проект входят специализированное программное обеспечение, промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния.
Источник газеты в министерстве заявил, что в условиях «проведения специальной операции на Украине» внедрение «Безопасного города» стало «чрезвычайно актуальной задачей», в том числе с учетом «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры». Он считает, что система позволит минимизировать «последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре» и обеспечить «оперативное принятие решений».
Официальных комментариев в МЧС не давали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области развернул зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4. Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
- На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.
- На Харьковском направлении основные усилия врага сосредоточены на недопущении продвижения сил обороны к государственной границе Украины. Противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности Харькова.
- На Славянском направлении враг наносил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Чеполь, Пришиб, Протопоповка, Большая Камышеваха, Дубровно, Вернополье, Маяк, Курулька, Богородичное, Мазановка, Краснополье.
- На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.
- На Бахмутском направлении в течение суток враг производил обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Противник нанес авиаудар вблизи Яковлевки и ракетные удары вблизи Майского, Доломитного, Зайцева и Нью-Йорка.
- На Лиманском направлении противник нанес авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.
- На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле приграничного поселка
«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена», — написал Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По данным чиновника, в результате обстрела получил легкое осколочное ранение сотрудник РЭС и повреждены три жилых дома. В поселке частично отсутствует электричество.
Зеленский анонсировал «историческую неделю» для Украины
«Начинается действительно историческая неделя. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе кандидатства для Украины… Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение», — сказал президент Украины в очередном обращении к нации.
Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально — показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров.
Сегодня 117-й день войны в Украине. «Медуза» возобновляет трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях.