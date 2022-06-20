Литва ограничила железнодорожный транзит в Калининградскую область. Власти России заявили о блокаде региона и пригрозили ответить на «открыто враждебные» действия

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Порт Калининграда Andreas Bastian / Caro / Scanpix / LETA

Литва 18 июня ввела запрет на железнодорожный транзит через свою территорию в Калининградскую область товаров, попавших под европейские санкции. Запрет коснулся угля, металлов, цемента, древесины, строительных материалов и высокотехнологичных изделий. В августе могут быть введены ограничения на поставки нефтепродуктов. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запретом оказалось 40-50% всех грузов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ограничения были введены после консультации с Еврокомиссией и под ее руководством. «В настоящее время мы ожидаем разъяснений от Еврокомиссии по поводу применения европейского санкционного режима к калининградскому коммерческому транзиту», — сообщил заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас.

Алиханов назвал действия Литвы незаконными и заявил, что будет добиваться разъяснений от Европейской комиссии касательно введенных ограничений. «Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС стран Прибалтики, это нарушение правил свободного транзита в/из Калининградской области. Это было обязательство ЕС и Прибалтики. Это и гуманитарный вопрос, попытка экономического удушения нашего региона», — заявил губернатор.

В связи с ограничением транзита 20 июня в министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Ей был заявлен «решительный протест». Действия Литвы МИД РФ расценил как «провокационные» и «открыто враждебные».

Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что Виргинию Умбрасене предупредили о возможных ответных мерах со стороны России. «Мы оставляем за собой возможность предпринять меры довольно решительные для того, чтобы не дать нашему региону оказаться в блокаде <…> Разговор был, как я понимаю, жестким», — сказал Карасин. Какие именно ответные меры может предпринять Россия, он не уточнил.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Литвы беспрецедентным. На вопрос, идет ли речь о блокаде Калининградской области, он ответил: «Это элемент блокады, конечно же». «Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения», — добавил Песков.

Сенатор Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале, что «попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России».

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил: «Если Евросоюз незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами».

Алиханов считает, что ограничение железнодорожного транзита можно будет компенсировать с помощью авиаперевозок и увеличения количества паромов на маршруте Усть-Луга — Балтийск. Впрочем, несколькими днями ранее на Петербургском международном экономическом форуме губернатор говорил о необходимости увеличения мощностей железнодорожно-паромного комплекса в Балтийске, так как на сегодняшний день он не может принять более пяти судов.

Правительство Литвы после начала войны в Украине заняло одну из самых жестких позиций по отношению к России из всех европейских стран. Литва одной из первых закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и первой из государств ЕС объявила о полном отказе от российского газа. В мае сейм Литвы принял резолюцию, в которой объявил Россию «террористическим государством».

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