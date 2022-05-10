Сейм Литвы объявил Россию «террористическим государством»

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Сейм (парламент) Литвы единогласно принял резолюцию, в которой признал Россию «террористическим государством», сообщает Delfi.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — говорится в документе.

Сейм признал геноцидом агрессию против Украины со стороны вооруженных сил РФ, ее политического и военного руководства, а также призвал создать специальный международный уголовный трибунал.

Как считают парламентарии Литвы, у такого трибунала должны быть полномочия на арест глав государств, правительств и других государственных должностных лиц.

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После российского вторжения в Украину страны Евросоюза ввели против РФ жесткие санкции. Власти Литвы первыми из стран — участниц союза полностью отказались от российского газа, перестали выдавать россиянам краткосрочные визы, понизили уровень дипломатического представительства с Россией и выслали российского посла.

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