Власти Литвы решили выслать российского посла

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Правительство Литвы приняло решение понизить уровень дипломатического представительства с Россией. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Российское консульство в Клайпеде решено закрыть, а российскому послу Алексею Исакову предписано покинуть Литву, сообщил глава МИД страны. В свою очередь посол Литвы Эйтвидас Баярунас также вскоре покинет Москву.

Ландсбергис пояснил, что такие меры приняты в ответ «на продолжающуюся российскую агрессию против суверенной Украины и зверства, совершенные российскими вооруженными силами в оккупированных украинских городах, в том числе на ». По его словам, Литва сообщила о своих решениях партнерам в ЕС и НАТО и призвала их к аналогичным действиям.

Обновлено. Вслед за Литвой о решении сократить дипломатические отношения с Россией объявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, пообещав позже уточнить конкретные меры.

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На фоне военных действий, которые Россия ведет в Украине с 24 февраля, страны Евросоюза ввели жесткие антироссийские санкции. Литва, среди прочего, первой в ЕС полностью отказалась от российского газа, а также вместе с Латвией и Эстонией выслали в совокупности 10 российских дипломатов.

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