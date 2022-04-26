Нидерланды прекратили выдавать россиянам туристические визы
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Консульство Нидерландов в России с 27 апреля прекратит выдачу краткосрочных виз.
Причиной такого решения в дипмиссии назвали сокращение числа сотрудников — 19 апреля МИД РФ объявил о высылке 15 нидерландских дипломатов.
В консульстве отметили, что продолжат выдавать гуманитарные визы и временные виды на жительство.
Россия объявила о высылке дипломатов в качестве ответного шага на аналогичные действия Нидерландов — в конце марта были объявлены персонами нон-грата 17 сотрудников российской дипмиссии.
С начала войны в Украине из Европы в общей сложности были высланы более 400 дипломатов; Россия отвечает на высылки зеркальными мерами.
После начала войны краткосрочные визы россиянам перестали выдавать Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Эти страны прямо объяснили приостановку выдачи вторжением российской армии в Украину.