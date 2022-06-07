Военная прокуратура сообщила о привлечении к ответственности 12 офицеров, из-за которых около 600 срочников попали на войну
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Военный прокурор Западного военного округа РФ Артур Егиев сообщил о привлечении к ответственности «порядка 12 офицеров» из-за участия в военных действиях в Украине призывников.
Как именно были наказаны офицеры, прокурор, которого цитирует «Интерфакс», не уточнил.
По словам Егиева, к участию в «специальной военной операции» были привлечены «порядка 600 военнослужащих по призыву». Все они, утверждает прокурор, были «возвращены в кратчайшие сроки».
О случаях гибели и пленения солдат-срочников прокурор не упомянул.
С начала российского вторжения в Украину власти РФ, в том числе президент Владимир Путин, утверждали, что в операции участвуют только контрактники. При этом свидетельства участия срочников в войне появлялись с ее первого дня.
В марте Минобороны РФ объявило об обнаружении «нескольких фактов» присутствия срочников на войне.
Один из самых резонансных примеров участия в войне солдат срочной службы связан с крейсером «Москва», который затонул в середине апреля. Среди сотен членов экипажа, по имеющимся свидетельствам, было множество срочников; после гибели корабля и пропажи без вести ряда членов экипажа представители властей заявляли их родным, что крейсер официально не участвовал в спецоперации. 7 июня стало известно, что экипаж все-таки включили в список участников, но не сам крейсер.