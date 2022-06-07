Минобороны РФ включило экипаж затонувшей «Москвы» в перечень «участников специальной военной операции». Но не сам крейсер

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Моряки затонувшего крейсера «Москва» включены в список участников «специальной военной операции». Это следует из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос Гульназ Уразаевой — матери служившего на крейсере «Москва» матроса Булата Шакирзянова.

Ответ прокуратуры был опубликован в телеграм-канале «Военный омбудсмен», Уразаева подтвердила « » его подлинность.

В документе говорится, что воинская часть 84201, где служили моряки погибшего крейсера «Москва», добавлена в перечень участников «специальной военной операции» для «обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат». Когда именно часть была включена в перечень, не уточняется.

При этом ни прокуратура, ни Минобороны, отмечает издание, по-прежнему не признают, что сам крейсер «Москва» принимал участие в войне с Украиной. Уразаевой, чей сын получил тяжелые ранения, сообщили, что как установила прокурорская проверка, крейсер «не входил в состав сил (войск), привлекаемых к участию в специальной военной операции» и «в момент катастрофы находился в нейтральных водах».

Дмитрий Шкребец, отец солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на «Москве» и объявленного пропавшим без вести, в начале мая сообщал, что в прокуратуре заявили ему, что крейсер «Москва» не входил в территориальные воды Украины и «не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

Две матери пропавших без вести матросов-срочников, служивших на крейсере «Москва», рассказывали «Новой газете. Европа», что им предлагали добровольно признать сыновей «умершими в результате катастрофы». При этом, по словам собеседниц издания, родственники других моряков с крейсера «Москва» рассказывали, что их сыновей «оформили как участников специальной военной операции» и начисляют им выплаты за участие в боевых действиях.

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«Наших ребят, судя по всему, забыли» Как родные срочников с крейсера «Москва» больше месяца пытаются узнать, что случилось с моряками — и живы ли они

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