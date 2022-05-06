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Крейсер «Москва» не входил в территориальные воды Украины и «не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Об этом говорится в письме Военной прокуратуры Черноморского флота.

Скан письма опубликовал Дмитрий Шкребец, отец солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на «Москве» и объявленного пропавшим без вести. Независимых подтверждений подлинности письма нет.

В письме говорится, что официально Егор Шкребец «объявлен безвестно отсутствующим в воинской части».

Крейсер «Москва» затонул 13 апреля. Минобороны РФ лишь через несколько дней признало гибель одного военнослужащего, еще 27 были объявлены «пропавшими без вести». Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о 37 погибших и около 100 раненых.

Власти Украины утверждали, что крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области.

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