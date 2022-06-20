Бывшего мэра Киева заподозрили в призывах к изменению границы Украины. Он предлагал признать ДНР и ЛНР

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Бывшему мэру Киева сообщили о подозрении по факту . Об этом заявил Офис генпрокурора Украины.

По версии ведомства, на следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину бывший мэр разместил в фейсбуке публикацию «о возможности и даже необходимости» признания границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Офис генпрокурора Украины не назвал имя подозреваемого, но разместил фото этого человека, на котором скрыто его лицо. Украинские СМИ пишут, что речь идет про бизнесмена Леонида Черновецкого, который возглавлял Киев в 2006-2012 годах.

Издание «Страна» опубликовало скриншоты сообщений, из-за которых, как утверждается, против Черновецкого начали расследование. Это комментарии в фейсбуке, где сказано, что Россия наносит удары по «военным группировкам, которые силой пытались захватить Донецк и Луганск». «Признают границы — и тут же все и закончится! <…> Россия — не ваш личный враг. <…> На границе с непризнанными республиками все остановится», — писал Черновецкий. Сейчас поста, под которым были оставлены эти комментарии, на его странице нет.

Как пишет УНИАН, Черновецкий уже давно живет за пределами Украины.

В 2015 году Леонид Черновецкий заявил, что передает свой бизнес сыну Степану. Сейчас Степан Черновецкий занимает 13-место в рейтинге богатейших людей Украины; местная версия Forbes оценивает его состояние в 545 миллионов долларов.

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