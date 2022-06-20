Россиянам, командированным в Донбасс, будут платить зарплату в двойном размере

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Работники государственных и других организаций из России, командированные для «обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления объектов инфраструктуры» в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, будут получать зарплату в двойном размере. Об этом говорится в новом постановлении правительства РФ.

Двойная зарплата также будет положена тем, кто отправится в командировку в «иные территории, нуждающиеся в обеспечения жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры». О каких именно территориях идет речь, не уточняется.

«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР и ЛНР и иных территориях сохраняемая заработная плата (средний заработок)… выплачивается в рублях в двукратном размере», — говорится в постановлении.

Накануне издание «Тайга.инфо» сообщило, что студентам Новосибирского педагогического университета предложили работу в школах на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины за семь тысяч рублей в сутки.

По информации издания «Верстка», учителям из Нижегородской области и Уфы предложили на лето поехать работать в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По словам одного из источников «Верстки», за это обещали платить восемь тысяч рублей в сутки.

«Верстка» отмечала, что если информация о предлагаемых выплатах верна, то месячный заработок на оккупированных территориях Украины (176 тысяч рублей) будет заметно превосходить среднюю зарплату учителя в России (в январе-марте она составила 46 тысяч рублей).

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