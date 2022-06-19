«Тайга.инфо»: студентам из Новосибирска предложили работать в школах в оккупированных регионах Украины за 7000 рублей в сутки

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Студентам Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) предложили работу в школах, находящихся на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает «Тайга.инфо», в студенческих чатах вуза появилось сообщение с призывом поработать в «регионах Запарожья и Херсона» (авторская орфография сохранена).

В объявлении сказано, что министерство образования Новосибирской области предложило «выдвинуть кандидатуры на командировку» в Украину. «Командированным» предлагают обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, а также заниматься с детьми.

Согласно объявлению, в оккупированные регионы Украины на период с августа по октябрь нужны учителя по всем школьным предметам. Организаторы обещают платить педагогам по 7000 рублей в сутки, взять на себя все расходы на проезд и проживание, а также сохранить их основную работу.

В качестве контакта в объявлении указан номер телефона бывшего директора одной из вечерних школ Новосибирска, который сейчас преподает в НГПУ. «Тайга.инфо» не приводит его имя.

В начале июня о поиске «волонтеров-педагогов», которые станут готовить к учебному году школы Херсона и , объявило отделение «Молодой гвардии» в Волгоградской области России. Местным волонтерам предложили поехать в упомянутые города минимум на две недели, причем организаторы взяли на себя только оплату проезда. О желании отправить педагогов в Украину также говорили власти Крыма.

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