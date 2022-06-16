The Moscow Times: магазины Decathlon закроются в Москве в конце июня

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Магазины Decathlon временно прекратят работу в Москве 26 июня, рассказали изданию The Moscow Times сотрудники сети спортивных товаров. Интернет-магазин компании уже перестал принимать заказы.

Собеседники издания утверждают, что магазины будут оставаться закрытыми, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента. Руководство компании обещало сотрудникам, что сокращений не будет и магазины обязательно возобновят работу. Официально в Decathlon это еще не комментировали.

В конце марта французский холдинг розничной торговли Association Familiale Mulliez, владеющий Decathlon, уже объявлял о временной приостановке работы сети спортивных товаров в России из-за логистических проблем. Тогда была закрыта примерно половина наименее посещаемых магазинов Decathlon. В разных городах России работали 60 магазинов сети.

После начала войны в Украине более тысячи иностранных брендов объявили о прекращении или приостановке деятельности в России.

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