Decathlon приостановит работу в России из-за проблем с поставками

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Французский гигант розничной торговли Association Familiale Mulliez объявил, что сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановит работу в России, сообщает BFM TV со ссылкой на заявление холдинга.

В компании объяснили, что из-за международных санкций «условия поставок не позволяют продолжать деятельность в России». В Decathlon подчеркнули, что продолжат поддерживать «2500 наших российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 года».

Спортивный ретейлер Decathlon ранее столкнулся с критикой в соцсетях из-за того, что продолжил работу в России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал бойкотировать Decathlon и другие европейские торговые сети, которые остались в России после начала войны. В соцсетях разошелся хештег #BoycottDecathlon.

В разных городах России работали 60 магазинов Decathlon, следует из материалов на сайте компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка Decathlon в России в 2020 году составила 21,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 408,7 миллиона рублей.

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Сеть магазинов Decathlon принадлежит холдингу Association Familiale Mulliez, который также владеет торговыми сетями «Ашан» и Leroy Merlin, которые продолжают работу в России.

26 марта в «Ашане» заявили, что продолжат работу в России, чтобы сохранить своих сотрудников и «гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в России и Украине». В России открыты 311 магазинов «Ашан», в которых работает 41 тысяча человек. Сеть товаров для строительства и ремонта Leroy Merlin объявил 11 марта, что не планирует останавливать работу в России. У Leroy Merlin 112 магазинов в России.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Франции призвал французские компании, в том числе «Ашан» и автоконцерн Renault, уйти из России. Позже Renault объявил, что остановил работу на своем сборочном заводе в Москве.

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