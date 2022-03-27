«Ашан» объявил о продолжении работы в России

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Французская торговая сеть «Ашан» продолжит работу в России, заявил гендиректор компании Ив Клод в интервью Le Journal du Dimanche.

В ходе интервью его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал французские компании «перестать быть спонсорами российской военной машины» и уйти из России. Ив Клод в ответ сказал, что Зеленский — смелый человек, но его слова «несправедливы».

«Самое важное для нас — сохранить наших сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в двух этих странах (России и Украине). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил глава компании.

Ив Клод добавил, что компания продолжает работать в России ради своих сотрудников и граждан страны. В России, где компания представлена с 2002 года, у нее 30 тысяч сотрудников. «Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — добавил глава компании.

На фоне российского вторжения в Украину и введенных санкций многие иностранные компании, в том числе французский автоконцерн Renault, объявили, что прекращают или приостанавливают деятельность в России.

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