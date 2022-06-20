Финляндия снимет все ограничения на въезд. Но большинство россиян все равно не сможет туда попасть
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Власти Финляндии с 30 июня снимут все ограничения на въезд из других стран, сообщило министерство внутренних дел страны.
Для въезда в Финляндию больше не будут нужны сертификаты о вакцинации против коронавируса или тесты на COVID-19.
В свою очередь Россия сохранит коронавирусные ограничения на выезд на финской границе, сообщило РИА Новости российское посольство в Хельсинки.
С марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса россиянам запретили покидать страну через наземные пункты пропуска. Позднее власти РФ открыли наземные границы с Беларусью, Абхазией и Южной Осетией, Грузией, Казахстаном, Монголией, Китаем.
Авиасообщение между Россией и Финляндией было приостановлено после российского вторжения в Украину.
В 2012 году Финляндия была самым популярным направлением для выезда россиян, они совершили более пяти миллионов поездок туда.