Американский «охотник за нацистами» возглавит группу по расследованию военных преступлений в Украине

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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о создании специальной группы по расследованию военных преступлений в Украине. Ее возглавит сотрудник министерства юстиции Эли Розенбаум, которого называют самым известным «охотником за нацистами» в США.

«Военным преступникам нигде не скрыться. Министерство юстиции США будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине», — заявил генеральный прокурор.

Гарланд сообщил, что в группе будут собраны ведущие специалисты по расследованию дел, связанных с нарушениями прав человека и военными преступлениями.

Генеральный прокурор также сказал, что США отправят в Украину эксперта для помощи в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Два других эксперта будут направлены в Европу и на Ближний Восток, где окажут помощь местным властям в борьбе с попытками России обойти введенные против нее санкции, а также будут помогать оперативной группе, которая занимается поиском и арестом активов российских олигархов, попавших под санкции.

Эли Розенбаум с 1994 по 2010 год возглавлял в министерстве юстиции США управление специальных расследований. Оно занималось в том числе поиском и депортацией нацистских военных преступников, а также добивалось лишения их американского гражданства.

Британский историк Гай Уолтерс назвал Розенбаума самым успешным «охотником на нацистов» в истории. На его счету более 100 разоблаченных нацистов.

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