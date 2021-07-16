Художник Константин Бенькович организовал аукцион в поддержку «Медузы». Он выставил на торги логотип издания, сделанный из стальных прутьев

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Художник Константин Бенькович запустил в соцсетях аукцион в поддержку «Медузы». Он выставил на продажу работу, сделанную в единственном экземпляре — это логотип издания со змеиной головой, сваренный из стальных элементов и покрашенный золотой краской (его размеры 79×56×3,2 см).

Стартовая цена составила 1 рубль. Автор принимает ставки в комментариях к посту в фейсбуке, а также в инстаграме и телеграме @Benkovich_Konstantin. Торги завершатся в 22:30 по московскому времени 16 июля. Деньги, полученные в ходе аукциона, Бенькович переведет «Медузе».

«Я решил поддержать „Медузу“, сделав аукцион у себя в социальных сетях. Кусающаяся, жалящая, неудобная „Медуза“ сделана мной из решетки. В качестве скульптурного материала я использую стальной прут — кодовый материал в России, прочно ассоциирующийся с клеткой и несвободой».

«В мифах Древней Греции взгляд Медузы Горгоны превращал все живое в камень. Уже отрубленной головой Медузы Горгоны Персей обратил в камень царя Полидекта и его прислужников. Иррациональный страх власти можно объяснить лишь цикличностью процессов. Согласно теории исследователей Захария Ситчина и Алана Элфорда, мифологические тексты описывают реальные события и являются формой исторических свидетельств», — добавляет автор.

Константин Бенькович — российский стрит-арт художник. Большинство своих арт-объектов он делает из арматуры. 12 июня 2021 года в День России он поместил на стену дома, в котором жил Борис Немцов в Нижнем Новгороде, часы, идущие назад. В 2018 году он установил скульптуру «Крик» на месте убийства Немцова.

Ранее «Медузу» поддержали и другие художники. Артем Лоскутов провел у себя на странице аукцион, где продал работу в жанре «дубинопись» с логотипом «Медузы». Также в мае в поддержку издания прошел NFT-аукцион, на котором десятки художников продавали свое цифровое искусство.

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