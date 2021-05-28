Художник Артем Лоскутов устроил аукцион в пользу «Медузы». Он продает логотип издания, выполненный в технике «дубинопись»

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Художник Артем Лоскутов выставил на продажу в фейсбуке свою работу в технике «дубинопись». Это черный холст 60×60 сантиметров, побитый резиновой дубинкой таким образом, что золотые следы от ударов складываются в букву «m» — логотип «Медузы».

Стартовая цена работы составила один рубль. Ставки принимаются в комментариях к посту Лоскутова. Аукцион завершится 28 мая в 22:30 по Москве. Все деньги от продажи работы Лоскутов переведет «Медузе».

Художник заявил, что с помощью аукциона в фейсбуке хочет дополнительно поддержать -аукцион в поддержку «Медузы», который стартовал накануне на платформе Rarible. В рамках NFT-аукциона на продажу выставлены работы 80 художников, объединенные в картинку и видео и привязанные к NFT.

Выставленное на NFT-аукцион изображение включает в себя в том числе работу Лоскутова, а в видео показан завершающий удар-мазок художника по холсту с логотипом «Медузы».

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