Художник Артем Лоскутов устроил аукцион в пользу «Медузы». Он продает логотип издания, выполненный в технике «дубинопись»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Художник Артем Лоскутов выставил на продажу в фейсбуке свою работу в технике «дубинопись». Это черный холст 60×60 сантиметров, побитый резиновой дубинкой таким образом, что золотые следы от ударов складываются в букву «m» — логотип «Медузы».
Стартовая цена работы составила один рубль. Ставки принимаются в комментариях к посту Лоскутова. Аукцион завершится 28 мая в 22:30 по Москве. Все деньги от продажи работы Лоскутов переведет «Медузе».
Художник заявил, что с помощью аукциона в фейсбуке хочет дополнительно поддержать NFT-аукцион в поддержку «Медузы», который стартовал накануне на платформе Rarible. В рамках NFT-аукциона на продажу выставлены работы 80 художников, объединенные в картинку и видео и привязанные к NFT.
Выставленное на NFT-аукцион изображение включает в себя в том числе работу Лоскутова, а в видео показан завершающий удар-мазок художника по холсту с логотипом «Медузы».