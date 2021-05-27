Стартовал NFT-аукцион в поддержку «Медузы». На нем можно купить работы Славы Птрк, Артема Лоскутова и других художников

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На платформе Rarible стартовал NFT-аукцион в поддержку «Медузы», организованный сообществами NFT Bastards и Non-Fungible Females (именно они продвигают в России цифровое искусство с помощью технологии ).

Meduza

В мероприятии, помимо группы «АИГЕЛ» и Леонида Парфенова, участвуют более 80 российских художников, выставивших свои работы. Среди них Артем Лоскутов, Слава Птрк, Евгений Зубков, Philippenzo и многие другие.

Художники нарисовали свои версии логотипа «Медузы» и изображения мифической Медузы Горгоны.

Слава Птрк

Евгений Зубков

Илья Борисов

На аукционе можно купить эксклюзивный лот с видео-артом. Он стоит дороже, зато копий не будет ни у кого, кроме владельца. Есть и более доступные варианты — лимитированные копии цифрового арт-полотна (они стоят значительно дешевле оригинала).

Прибыль от аукциона пойдет на поддержку «Медузы». В нем можете поучаствовать и вы. Ниже — кратчайшая инструкция о том, как купить выставленные работы.

Первым делом нужно зарегистрировать кошелек с валютой ETH (он же эфир или этериум) и забросить на него немного денег. Для этого стоит воспользоваться услугами одной из криптобирж: например, Coinbase или Binance. Они позволяют обменять обычные деньги на криптовалюту. Имейте в виду, что за каждую операцию в блокчейне Ethereum взимается небольшая комиссия. После этого перейдите на страницу аукциона, выберите работу, которая вам понравилась, привяжите криптокошелек и сделайте ставку.

А вот более подробная версия.

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Слышали об NFT-аукционе в поддержку «Медузы»? Вот инструкция, как в нем поучаствовать и купить искусство

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Слышали об NFT-аукционе в поддержку «Медузы»? Вот инструкция, как в нем поучаствовать и купить искусство

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