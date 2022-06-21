«Последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы». Патрушев пригрозил ответными мерами на транспортную «блокаду» Калининградской области

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Россия в ближайшее время ответит на введенный Литвой запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в Калининграде.

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — цитирует его слова «Интерфакс».

По мнению Патрушева, устроенная Литвой «блокада с подачи стран Запада» «показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже».

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С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС. Вильнюс объяснил запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением .

Запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

В Кремле запрет назвали незаконным «элементом блокады». Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

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