Посла Евросоюза вызвали в МИД РФ из-за решения Литвы ограничить транзит в Калининградскую область

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Посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера вызвали в министерство иностранных дел РФ из-за решения Литвы ограничить железнодорожный транзит в Калининградскую область. Об этом глава региона Антон Алиханов заявил в эфире RT, передает РИА Новости.

Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра [21 июня] Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия. <…> Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен.

20 июня из-за ограничения транзита в Калининградскую область в МИД РФ уже была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Ей был заявлен «решительный протест» и выдвинуто требование о «незамедлительной отмене рестрикций», сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу», что прекращают пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Евросоюза.

Литовская сторона объяснила запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением .

Запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ, заявил Антон Алиханов.

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