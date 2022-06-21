Автор российского проекта о Великой Отечественной написал в твиттере, что «подлый диктатор напал среди ночи, без объявления войны»… В реплаях ему начали объяснять: Путин открыто начал «спецоперацию»
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В твиттере есть проект «22 июня. Минута в минуту», рассказывающий о событиях 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, с точностью до минуты. Проект существует с 2010 года, на его твиттер подписаны больше 20 тысяч пользователей.
Вечером 20 июня в аккаунте проекта появилось сообщение о том, что «приближается очередная годовщина худшего дня в истории наших стран». «Подлый диктатор напал среди ночи, без объявления войны — поначалу он вообще запрещал использовать слово „война“», — написал автор проекта Алексей Новоселов.
Некоторые пользователи, отметившиеся в комментариях, решили, что автор поста говорил о начале российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом ряд пользователей оставили комментарии, в которых выступили в защиту президента России Владимира Путина и «специальной военной операции», проводимой в Украине. Возможно, аккаунт атаковали боты. «Лучшая ловушка для ботов, что я видел», — прокомментировал один из пользователей.