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Джузеппе Конте и Луиджи Ди Майо Cosimo Martemucci / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В крупнейшей партии парламента Италии «Движение пяти звезд», входящей в правящую коалицию, 21 июня произошел раскол, напрямую связанный с вопросом о поставках оружия Украине (по крайней мере, на словах).

В начале июня лидер партии и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия должна сконцентрировать силы на достижении политического разрешения конфликта между Россией и Украиной. «Мы трижды поучаствовали в отправках оружия, и сейчас нам кажется, что вклад в области дипломатии будет ценнее», — сказал он. Против прекращения поставок оружия выступил бывший лидер партии и действующий министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, которого издание Il Post называет одним из самых убежденных сторонников президента Украины Владимира Зеленского среди европейских политиков.

Противоречия обнажились в ходе подготовки парламентской резолюции, напутствующей правительство Италии перед заседанием Европейского совета 23-24 июня, где, как ожидается, Украине будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС. «Движение пяти звезд» предлагало включить туда запрет на дальнейшие поставки оружия, однако Ди Майо и его соратники выступили против. Глава МИДа, в частности, заявил, что его партия предлагает внести в резолюцию формулировки, отдаляющие Италию от НАТО и Евросоюза и, таким образом, ставящие под удар безопасность государства.

21 июня после долгих переговоров Сенат Италии принял резолюцию без пункта про ограничения на поставки оружия. Тем не менее, Луиджи Ди Майо объявил о выходе из партии вместе с несколькими десятками других парламентариев и формировании новой парламентской группы под названием «Вместе ради будущего». На пресс-конференции политик обвинил своих бывших соратников в тщетных попытках поставить под сомнение работу правительства ради «нескольких процентных пунктов» рейтинга. По его словам, членам партии было необходимо сделать выбор, кого поддерживать: подвергшуюся нападению Украину или агрессора — Россию.

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«Война — не медийное шоу. Эта война ужасно жестока, ужасно реальна. И погибшие люди — настоящие. В эти месяцы первая политическая сила парламента должна была поддержать дипломатическую работу всего правительства и избежать двусмысленности. Но этого не произошло», — заявил он. Ди Майо подчеркнул тяжесть решения о выходе из партии, сказав, что никогда не ожидал, что ему придется его принять.

«Движение пяти звезд», основанное комиком Беппе Грилло, получило широкую поддержку избирателей в 2010-х. Это был популистский проект, выступавший против коррупции и политического истеблишмента. В 2018 году, став самой многочисленной партией в парламенте, она сформировала коалиционное правительство вместе с националистической «Лигой», которая заняла второе место на выборах. Премьер-министром стал Конте, не принадлежавший тогда ни к одной из партий; Ди Майо и лидер «Лиги» Маттео Сальвини стали вице-премьерами.

В 2021-м Конте ушел в отставку после парламентского кризиса; главой правительства стал бывший глава Европейского Центробанка Марио Драги. Бывший премьер получил пост главы «Движения пяти звезд». В результате Конте, как пишет Il Post, стал вести партию в сторону былого радикализма, в то время как Ди Майо, который практически построил свою политическую карьеру в «Движении пяти звезд», стал представлять более умеренное, проправительственное крыло.

Как пишет Il Post, раскол в «Движении пяти звезд» может по-разному повлиять на работу правительства. Во-первых, новая крупнейшая партия парламента — «Лига» — может попросить об увеличении своего представительства в коалиционном правительстве. Во-вторых, «Движение пяти звезд», ряд представителей которого в правительстве покинули партию, может выйти из коалиции и перейти в оппозицию. По неофициальным данным, Джузеппе Конте исключает этот вариант, однако высказываются предположения, что это может произойти осенью при обсуждении бюджета. Il Post отмечает, что даже в этом случае Марио Драги сможет опираться на парламентское большинство, однако состав правительства ему придется изменить.

За четыре года после выборов состав фракции «Движения пяти звезд» в нижней палате парламента сократился с 220 до 105 депутатов (с учетом последнего раскола). Рейтинг партии, по данным издания Politico, опустился с 34% в 2018 году до 12%. Следующий выборы в парламент Италии должны пройти в 2023 году — и, по мнению издания Politico, позиция политиков по отношению к войне в Украине и к Владимиру Путину будет играть роль в борьбе за голоса.

Сейчас самый высокий рейтинг в стране (22%) — у правой консервативной партии «Братья Италии», которая в 2018 году набрала всего около 4% и находится в оппозиции правительству. Politico обращает внимание на то, что лидер партии Джорджа Мелони, которая не стесняется проявлять радикальную позицию по таким вопросам, как иммиграция и права ЛГБТ, высказывается умеренно по экономическим вопросам и активно поддерживает отправку оружия Украине, хотя против нее выступает, согласно опросам, около половины итальянцев.

По мнению журналистов, поддерживая это не самое популярное действие правительства, Мелони пытается создать более респектабельный имидж, что может помочь ей в дальнейшем. Для сравнения, рейтинг «Лиги», лидер которой Маттео Сальвини менял позиции по важным вопросам и сейчас не поддерживает отправку оружия Украине, упал с 37% в 2019 году до 15%.

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