Признание ДНР и ЛНР включили в школьную программу по новейшей истории России
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В примерную школьную программу по новейшей истории России для девятиклассников включили тему о признании РФ независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Программа опубликована на сайте Института стратегии развития образования, учредителем которого является министерство просвещения. Она одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, которое, как пишет РБК, разрабатывает и внедряет образовательные стандарты.
Признание ДНР и ЛНР предложено изучать в рамках раздела «Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией». В него также вошли темы про борьбу с пандемией и голосование по поправкам к Конституции. Содержание темы о признании ДНР и ЛНР в программе не раскрыто.
Первой о программе рассказала «Тайга.инфо». Читатели, передавшие изданию копию документа, сообщили, что учителя уже получили его. «Тайга.инфо» отметила, что по сравнению с прошлым годом программа практически не изменилась, и тема о признании ДНР и ЛНР стала, по всей видимости, единственным новшеством.
В феврале, через несколько дней после признания независимости ДНР и ЛНР, Россия вторглась в Украину. В апреле министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что события этой войны будут пересказаны в российских учебниках истории.
20 июня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, также занимающий пост председателя Российского исторического общества заявил, что в школьных учебниках должна быть отражена «героическая борьба народов Донбасса».