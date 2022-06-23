OCCRP: суда «Совкомфлота» под флагами Либерии доставляют российскую нефть в Европу в обход санкций

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Танкеры, принадлежащие российской государственной компании «Совкомфлот», продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций. Об этом сообщила международная платформа .

Как выяснили расследователи, российская компания смогла обойти ограничения благодаря тому, что оформила их как собственность своих дочерних компаний на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

В этой ситуации практически невозможно отследить право владения судном, тем более, когда компания меняет названия кораблей, а сами танкеры отключают трекеры в некоторых странах, отметил специалист по международной политике и финансам Рикардо Соарес. Он также подчеркнул, что плавание под либерийским флагом — это самый простой способ скрыть происхождение судна.

OCCRP обнаружила более 18 танкеров «Совкомфлота», продолжающих совершать рейсы и каждый из которых в среднем перевозит нефть примерно на 240 миллионов долларов. Организация отследила по меньшей мере пять из них, когда суда либо возвращались, либо направлялись, либо находились в портах Италии, Дании и Нидерландов, после того как санкции ЕС против компании вступили в силу.

Кто является покупателем российской нефти, доставляемой танкерами «Совкомфлота», неясно. По мнению экономиста Джона Кристенсена, действия судоходной компании — признак того, насколько Россия стремится смягчить или уклониться от действия западных санкций.

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Евросоюз ввел санкции против «Совкомфлота» в середине марта. Через месяц в судоходной компании сообщили, что из-за введенных ограничений она не сможет расплатиться по евробондам, а позже «Совкомфлот» анонсировал продажу части своего флота. К лету российская судоходная компания перевела большую часть бизнеса в Дубай, сообщила американская газета WSJ. До начала войны собственный и зафрахтованный флот компании насчитывал 134 судна.

В начале июня Евросоюз принял шестой пакет санкций, который включает запрет на ввоз нефти из России, доставляемой морскими путями.

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что в российские нефтяные танкеры в последнее время стали часто пропадать с радаров специальных систем слежения у Азорских островов, рядом с Португалией. С 12 по 22 июня минимум три корабля отключили свои системы слежения в этом регионе.

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