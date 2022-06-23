Эрмитаж решил ввести годовой мораторий на выставки в США и Европе

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Государственный Эрмитаж решил ввести мораторий на выставки в США и Европе после возвращения всех своих экспонатов с зарубежных выставок.

На сайте музея говорится, что этот мораторий будет первым с 1990-х годов, когда Эрмитаж ввел ограничения на выставки в России по соображениям безопасности и высоких финансовых рисков.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал, что сейчас особенно важно «делать все так, чтобы нас видели и для этого совсем не обязательно куда-то ездить». На сайте Эрмитажа говорится, что музей собирается вести «широкую выставочную активность» на территории России.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Весной 2022 года Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках. Около 700 экспонатов были отправлены в Европу. 21 июня министр культуры Ольга Любимова сообщила, что последние предметы коллекции Эрмитажа вернулись в Россию.

В апреле власти Франции отказались возвращать два экспоната с выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», поскольку их владельцами являются попавшие под санкции российские предприниматели Петр Авен и Моше Кантор.

В мае Михаил Пиотровский сообщил журналистам, что Эрмитаж не будет вывозить экспонаты на выставки в другие страны в течение года, поскольку на это не будет разрешения.

Представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой позже заявил, что произведения искусства из российского музейного фонда не будут отправлять на зарубежные выставки, в том числе в дружественные и нейтральные страны.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь