Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

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Нижняя палата российского парламента приняла закон, позволяющий российским компаниям импортировать товары без разрешения правообладателя.

Проект соответствующего закона был подготовлен правительством РФ. Во вторник Госдума одобрила его сразу во втором и третьем чтениях.

Одобренный Госдумой документ предусматривает, что «использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением».

Таким образом легализуется так называемый параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Действие закона распространяется только на определенные категории товаров, которые Минпромторг РФ утвердил в начале мая. В этот перечень вошли некоторые бренды (например, Bentley, Apple, Siemens, Dyson), а также категории товаров (например, железнодорожные локомотивы, лодки, саженцы и цветы).

После начала российского вторжения в Украину сотни иностранных компаний объявили о приостановке работы в РФ или о полном уходе из страны. В конце марта правительство РФ своим постановлением разрешило параллельный импорт, но пока не вступил в силу соответствующий закон, российским компаниям грозит ответственность за ввоз контрафактной продукции.

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