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Правительство РФ предложило освободить компании от наказания за ввоз товаров без разрешения правообладателя

Источник: Коммерсант

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, отменяющий наказание за параллельный импорт большой группы иностранных товаров.

Авторы документа предложили прописать в законодательстве, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Это касается только параллельного импорта около 50 категорий товаров из списка, утвержденного министерством промышленности и торговли РФ.

В Минэкономразвития, где разработали законопроект, сообщили «Коммерсанту», что на предпринимателей, участвующих в импорте, перевозке и хранении «параллельных» товаров, не будет распространяться гражданская, а также административная и уголовная ответственность. В ведомстве сказали, что это необходимо, чтобы «защитить их на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд».

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6 мая Минпромторг РФ утвердил список товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. В перечень вошли определенные бренды (например, Tesla, Bentley, Apple, Siemens, Dyson), а также целые категории товаров (например, железнодорожные локомотивы, лодки, саженцы и цветы).

Правительство России разрешило параллельный импорт в конце марта. Поскольку ввоз товаров без разрешения правообладателя прописали в постановлении правительства, а не в законе, российским компаниям может грозить ответственность за ввоз контрафактной продукции.

После начала войны России против Украины сотни крупных международных компаний, работающих в разных сферах, заявили, что приостановят работу в России, в том числе поставки своей продукции в РФ.

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