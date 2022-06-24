«Би-би-си» установила имена более четырех тысяч российских военных, погибших в Украине

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«Би-би-си» удалось к 24 июня найти в открытых источниках данные о гибели 4010 российских военных на войне в Украине.

Судя по публикации, в этот подсчет включены и добровольцы, число которых среди погибших «стремительно растет». Как пишет «Би-би-си», еженедельно появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев — чаще, чем любой другой категории военнослужащих. 20% из них были старше 50 лет.

Как и прежде, около 17% погибших — это офицеры. Среди них по меньшей мере четыре генерала и 21 полковник. Также погибли как минимум 42 военных летчика.

20% известных погибших служили в ВДВ, 19% — в мотострелковых войсках.

Как отмечала , которая также ведет подсчет погибших, долю офицеров среди известных погибших нельзя экстраполировать на всех погибших военных, поскольку гибели офицеров могут уделять больше внимания.

Минобороны РФ последний раз сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что погиб 1351 российский военный. Власти Украины оценивают число погибших россиян в более 30 тысяч человек.

Об установлении личностей более трех тысяч погибших «Би-би-си» сообщило 30 мая.

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