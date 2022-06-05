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Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине Соединенными Штатами Америки систем реактивных систем залпового огня (РЗСО) «ничего не меняют» для хода российской .

По словам Путина, аналогичные советские и российские системы и так есть на вооружении у Украины, и западные поставки лишь призваны восполнить уничтоженное в ходе боевых действий. То же, согласно заявлению российского президента, относится и к беспилотникам, которые российские ПВО якобы «щелкают как орехи».

Почему восполнение потерянного Украиной вооружения ничего не поменяет для операции, официальной целью которой была «демилитаризация» этой страны, из слов Путина неясно.

Комментируя возможное использование американских РЗСО для ударов по территории России, Путин отметил, что Украине, по данным РФ, поставляют ракеты той же дальности, что уже были у нее на вооружении (около 45-70 километров). В случае поставок и применения для ударов по территории РФ «дальнобойных» ракет Путин пообещал «нанести удары по тем объектам, по которым пока не [наносят]». О каких объектах идет речь, он не уточнил.

«Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», — заявил Путин.

В начале июня президент США Джо Байден подписал распоряжение о поставке Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, о которых Киев просил на протяжении многих недель. В правительстве США заявили, что Украина пообещала не использовать их для ударов по российской территории.

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