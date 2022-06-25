Лукашенко и Путин встретились шестой раз с начала года. Лукашенко назвал ограничение транзита в Калининград войной. Путин пообещал «Искандеры» Краткий пересказ

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Максим Блинов / Reuters / Scanpix / LETA

Александр Лукашенко: Очень напрягают тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки. Помогите подготовить зеркальный ответ, без переборов — и приспособить наши самолеты, которые могут нести ядерные заряды. Мы помним 1941 год, когда нас убаюкивали, что никто не нападет. Мы должны быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, — для защиты от Бреста до Владивостока. Очень напрягает и политика соседей, Литвы и Польши, которые ведут отвратительную, агрессивную политику. И так хватает от них, особенно на Украине. За их спиной стоят, подталкивают. Ограничение транзита из России в Калининград сродни объявлению войны.

Владимир Путин: В шести европейских странах НАТО американцы хранят 200 ядерных тактических боезапасов, в основном атомные бомбы. Для них подготовили 257 самолетов. Предлагаю соответствующим образом переоборудовать белорусские Су-25 на авиационных заводах в России. В ближайшие месяцы мы передадим вам ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты, причем в ядерном исполнении.

Это приблизительный пересказ заявлений Александра Лукашенко и Владимира Путина с их встречи, прошедшей в Петербурге. Некоторые заявления президентов отредактированы с сохранением общего смысла сказанного. На основе сообщений Кремля и «Интерфакса».

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