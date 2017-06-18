18 июня в Киеве прошел «Марш равенства» — ежегодное шествие представителей ЛГБТ, которое уже третий раз подряд проходит в столице Украины. Гей-прайд собрал в два раза больше людей, чем это было в 2016 году , в нем приняли участие до 4 тысяч человек; в два раза увеличился и маршрут движения колонны. В Киев съехались представители ЛГБТ со всей Украины. Несмотря на угрозы и попытки напасть на участников марша, шествие прошло, в целом, спокойно. За «Маршем равенства» наблюдала киевский корреспондент «Медузы» Юлиана Скибицкая.

Как и в прошлом году, место проведения марша было известно примерно за месяц до его начала. Участники собирались возле Киевского национального университета (КНУ) — в центре столицы. В этот раз маршрут был продлен, место сбора было чуть дальше от главного корпуса КНУ; за счет этого участникам удалось пройти чуть больше километра (примерно в два раза больше, чем в прошлом году). В ночь на 18 июня представители радикальных националистических организаций пытались заблокировать место проведения марша. Спикер запрещенного в России «Правого сектора» Артем Скоропадский написал в фейсбуке, что националисты собираются возле университета в парке Шевченко и призвал сторонников к ним присоединиться. На это отреагировал один из организаторов марша Зорян Кись — он ответил, что место проведения шествия не изменится.

К девяти утра, когда участников начали запускать на территорию марша, никаких противников шествия там не было. Они оставили только растяжки с плакатами, на которых было написано, например: «Одностатеві шлюби — дорога до вимирання нації» («Однополые браки — путь к вымиранию нации»).

Территория проведения марша — от входа в парк Шевченко до входа на станцию метро «Площадь Льва Толстого» — была перекрыта заборами, там дежурили полицейские, проверявшие сумки у приходящих людей. Спикер Национальной полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что у некоторых пытавшихся пройти изъяли куриные яйца и зеленку, а также балаклавы. Участников запускали с 9:00 до 10:15, после проход на территорию был запрещен. Полиция и Национальная гвардия Украины стояли двумя колоннами, охраняя активистов. Всего, по данным Нацполиции, в марше приняло участие 2,5 тысячи человек (по данным волонтеров, около 4 тысяч участников). Порядок обеспечивали больше пяти тысяч силовиков.

Задержание представителя украинских националистов в ходе «Марша равенства» в Киеве, 18 июня 2017 года Женя Савилов / AFP / Scanpix / LETA

За полицейским кордоном стояла машина, откуда вещал в громкоговоритель мужчина — скорее всего, представитель одной из националистических организаций. Он рассказывал о вреде «гомопропаганды» и статистике рождения людей нетрадиционной ориентации — из его слов следовало, что они, в основном, рождаются в семьях безработных. Позже из этой же машины играли разные советские песни, например про папу, который может все, что угодно, только мамой не может быть.

Колонны участников формировались напротив Дома учителя, чуть дальше от входа в парк Шевченко. Противники марша пытались противостоять его началу как могли. Несколько десятков человек вступили в перепалку с полицейскими, один из радикалов вырвал радужный флаг у участника, а потом сжег его — позже полиция задержала его — для «разъяснительной беседы». Кто-то взорвал петарду, очевидно пытаясь напугать лошадей конной полиции, но обошлось без серьезных потасовок. Глава Организации украинских националистов (ОУН; признана в России экстремистской и запрещена) Николай Коханивский потом сказал, что были задержаны несколько членов этой организации, но позже их отпустили.

Волонтеры, которые обеспечивали безопасность, выстраивали людей в колонны. В одной из них стояла группа женщин среднего возраста, это были представители организации Tergo — родители членов ЛГБТ-сообщества. Глава организации Ольга Глоба — мать известного украинского ЛГБТ-активиста Богдана Глобы — рассказала «Медузе», что на марш приехало несколько десятков родителей со всей страны.

Участники, в основном, держали в руках радужные флаги и были одеты в тематическую одежду — например, пара молодых людей стояли в футболках: «Он моя семья» — со стрелками друг на друга. Некоторые приехали из других стран — корреспондент «Медузы» заметила несколько людей с флагами Израиля и Белоруссии. Были и гости из России — один из них ходил в футболке «Питер любит Киев». Он рассказал, что надеется — «такие марши пройдут и в России».

Колонна начала движение в 10:15, впереди шли люди с большим баннером Kyivpride. Чуть позади них — колонна с активистами, у которых были закрыты лица платками; они сказали, что это мера предосторожности — от радикалов. В средине колонны ехала машина с группой трансвеститов. В последней колонне шла группа девушек с барабанами, которые ритмично били по ним.

Ефрем Лукацкий / AP / Scanpix / LETA

Участники кричали лозунги: «Бунтуй, кохай, права не віддавай» (Бунтуй, люби, права не отдавай), «Права людини — понад усе» (Права человека — прежде всего), «Всі різні, всі рівні» (Все разные, все равные). В первой колонне шел мужчина в вышиванке и с чубом на голове; он нес радужный флаг и кричал лозунг: «Слава Украине!», а толпа отвечала: «Героям — слава!».

Ближе к концу маршрута вновь появились противники шествия — они сначала кричали «Позор», а потом несколько человек пытались протиснуться к колонне через кордон силовиков. Стычки продолжались недолго, нападавших сразу увели. После этого участники спокойно закончили шествие. Часть людей развезли автобусами, часть уехала на метро — станции «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта» были закрыты на вход и работали только для участников марша.

Полиция оставалась на местах еще в течение двух часов после окончания; позже сотрудники коммунальных служб стали убирать заборы и рамки. К ним присоединились молодые люди в оранжевых жилетках. Они поливали асфальт водой объясняя это так: «Очищаем от гей-пропаганды».