В Киеве ракета попала в девятиэтажный дом, есть пострадавшие
Источник: ГСЧС Украины
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В Шевченковском районе Киева утром 26 июня ракета в ходе обстрела со стороны России попала в жилой девятиэтажный дом, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В результате частично разрушились верхние три этажа и начался пожар.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под завалами находятся пострадавшие. В частности, спасатели достали из-под обломков девочку семи лет. Два человека госпитализированы.