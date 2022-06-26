В Киеве ракета попала в девятиэтажный дом, есть пострадавшие

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В Шевченковском районе Киева утром 26 июня ракета в ходе обстрела со стороны России попала в жилой девятиэтажный дом, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате частично разрушились верхние три этажа и начался пожар.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под завалами находятся пострадавшие. В частности, спасатели достали из-под обломков девочку семи лет. Два человека госпитализированы.

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