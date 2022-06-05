«Энергоатом» заявил, что над Южно-Украинской АЭС «критически низко» пролетела российская ракета. И опубликовал видео

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Украинское предприятие «Энергоатом» опубликовало видео, на котором над Южно-Украинской атомной электростанцией, расположенной в Николаевской области, пролетает ракета.

Видео пролета ракеты на Южно-Украинской АЭС, опубликованное «Энергоатомом»

Ранее в «Энергоатоме» заявили, что около 5:30 утра 5 июня над Южно-Украинской АЭС «критически низко» пролетела российская ракета, и обвинили Россию в «очередном акте ядерного терроризма».

«Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации», — заявила пресс-служба предприятия.

Минобороны РФ пока не прокомментировало заявления о «критически низком» пролете российской ракеты над атомной электростанцией.

Утром 5 июня Россия нанесла ракетный удар по объектам в Киеве. По сообщению Генштаба Украины, пять ракет были выпущены со стороны Каспийского моря.

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