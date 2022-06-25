Кадыров заявил, что промзона и аэропорт Северодонецка перешли под контроль России. С завода «Азот», по его словам, вышли 800 мирных жителей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что бойцы СОБРа «Ахмат» и силы самопровозглашенной ЛНР установили контроль над промышленной зоной и аэропортом Северодонецка в Луганской области Украины.

«Завод „Азот“ в Северодонецке под контролем. [Поселок] Боровское тоже под контролем, очищаем. И международный аэропорт на территории Северодонецка тоже освобожден», — сказал Кадыров в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.

Он также заявил, что с завода «Азот» вышли 800 мирных жителей. Другие источники пока не подтверждали эту информацию. Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк говорил 25 июня, что на «Азоте» остались мирные граждане.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.

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24 июня власти Луганской области сообщили, что украинским войскам приказали оставить Северодонецк, за который последние недели шли бои. После этого в Минобороны Украины раскритиковали тех, кто заявил об отводе войск из Северодонецка до официального сообщения военных.

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