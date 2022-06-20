Власти Крыма заявили об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», в результате которого есть пострадавшие.

«Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», — написал Аксенов в своем телеграм-канале. Удар, по его словам, был нанесен около 8:00 мск.

Позже Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что удар был нанесен по трем вышкам, на которых в общей сложности находились 109 человек, сообщает «Интерфакс». По словам Аксенова, самый сильный удар пришелся по первой вышке, где находилось 12 человек, «из них пятеро ранены, продолжаются поиски остальных».

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила ТАСС, что после обстрела буровых платформ охрана всех важных объектов на полуострове будет усилена.

Украинская сторона заявления об ударе по буровым платформам в Черном море пока никак не прокомментировала. В украинских телеграм-каналах 20 июня лишь появлялась информацию об обстреле острова Змеиный в Черном море, занятого российскими войсками.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Ранее «Черноморнефтегаз» принадлежал «Нафтогазу Украины», после 2014 года ему был передан ряд активов других украинских предприятий, работавших в Крыму. ГУП «Черноморнефтегаз» находится в подчинении у министерства топлива и энергетики Крыма. На шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова «Черноморнефтегаз» разрабатывает девять месторождений: два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное, сообщается на сайте предприятия.

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