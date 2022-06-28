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В России «нет потенциала для смены режима», экономических предпосылок для этого никаких нет, заявил глава «Русала» Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ. Видео его выступления публикует РБК.

«Оппозиция предпочла красивые виды европейские, все остальное, и ретировалась из жизни страны… Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или Авен, или возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск — [это] вряд ли [произойдет]. Не те люди», — сказал бизнесмен, добавив, что «это ни в коем случае не упрек».

В своем выступлении Дерипаска также заявил, что «колоссальной ошибкой будет уничтожить Украину».

Раньше Дерипаска называл вторжение России в Украину «безумием», а «Русал» призывал расследовать убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом.

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