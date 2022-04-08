«Русал» первым среди российских компаний призвал расследовать убийства в Буче

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Российская алюминиевая компания «Русал» призвала расследовать убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте «Русала» 6 апреля, на него обратило внимание издание Financial Times.

«Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны», — сказано в заявлении от имени главы совета директоров «Русала» Бернарда Зонневельда.

Компания также призвала к скорейшему завершению войны в Украине, «чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни».

Как отмечает Financial Times, «Русал» стал первой российской компанией, призвавшей к расследованию убийств в Буче. При этом в заявлении компании нет упоминаний о предполагаемых виновниках этих убийств. Само заявление опубликовано только на англоязычной версии сайта «Русала», на русскоязычной версии его нет.

«Русал» — один из крупнейших в мире производителей алюминия. Компания зарегистрирована в России, ее контролирует холдинг En+, крупнейшим акционером которого является российский миллиардер Олег Дерипаска. Он называл вторжение России в Украину «безумием».

«Русал» не попал под санкции после начала войны в Украине, однако компания все равно пострадала от последствий экономической изоляции России. В частности, «Русал» лишился возможности покупать сырье в Австралии, которая ограничила экспорт в Россию.

В украинском городе Буча после отступления российских войск обнаружили многочисленные тела убитых мирных жителей. Россия отрицает свою причастность к их гибели.

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