В Кременчуге ракета попала в торговый центр. Там находились более тысячи человек

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ДСНС Украины

Российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в этот момент в ТЦ находились больше тысячи человек. «Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности», — отметил украинский президент.

По предварительным данным, в результате удара два человека погибли и еще 20 ранены, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, девять человек находятся в тяжелом состоянии.

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