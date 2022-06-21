«Ельцин-центр» по требованию правоохранительных органов удалил со своего сайта антивоенное заявление

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«Ельцин-центр» в Екатеринбурге удалил со своего сайта заявление с требованием остановить военные действия в Украине, выпущенное 25 февраля, сообщает издание «Itʼs My City».

При открытии страницы, где было опубликовано обращение музея, появляется сообщение об ошибке. Читатель «Itʼs My City» рассказал, что страница недоступна еще с апреля.

В «Ельцин-центре» рассказали изданию, что убрали публикацию по требованию правоохранительных органов, однако не уточнили, какие претензии возникли к организации.

«Ельцин-центр» выпустил антивоенное заявление на следующий день после российского вторжения в Украину. «Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», — говорилось в нем.

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«Ельцин-центр» — музейный комплекс, посвященный первому президенту России Борису Ельцину, а также научно-культурный и выставочный центр. Центр работает в Екатеринбурге с 2015 года. «Ельцин-центр» частично финансируется государством.

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