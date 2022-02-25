«Ельцин-центр» призвал немедленно остановить войну в Украине

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«Ельцин-центр» в Екатеринбурге призвал «незамедлительно» остановить военные действия в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте центра.

24 февраля 2022 года наша страна приняла решение провести специальную военную операцию в Украине. В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы — отказавшись от наследия СССР, начали непростой путь в сообщество цивилизованных стран, к демократии и рынку. Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов.

Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия.

«Ельцин-центр» — это музейный комплекс, посвященный первому президенту России Борису Ельцину, а также научно-культурный и выставочный центр. Он был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. На его открытии присутствовал президент России Владимир Путин. «Ельцин-центр» частично финансируется из бюджета.

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